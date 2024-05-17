Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Altınova ve Yeşilyurt mahalleleri ile özel trafolu müşterilere,
Bugün 09.45 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine, Çakalı Çullu, Çakallı Hasanağa mahallerinde bulunan özel trafolu işletmelere,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla, Tömek Bağ Evleri Mevkii bölgesine,
Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi ile Hacıağalar Mahallesi’nin bir kısmına”
elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.