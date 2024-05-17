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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat mask
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat

Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karaziyaret Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Altınova ve Yeşilyurt mahalleleri ile özel trafolu müşterilere,
Bugün 09.45 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’ne,
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Türkoğlu ilçeleri dikkat
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine, Çakalı Çullu, Çakallı Hasanağa mahallerinde bulunan özel trafolu işletmelere,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla, Tömek Bağ Evleri Mevkii bölgesine,
Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi ile Hacıağalar Mahallesi’nin bir kısmına”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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17 May 2024 - 11:07 Kahramanmaraş- Bölge

Mahreç  Murat İpekten

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