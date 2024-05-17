Garipliklere bir yenisi daha eklendi Gündüz yanıyor, gece sönüyor

Asrın felaketi ile yerle bir olan Malatya’da hala bazı sokaklarda akşamları sokak lambaları yanmıyor. Depremlerle birlikte büyük bir yıkımın meydana geldiği Malatya’da sokaklar geceleri karanlık ve ıssız.

Depremlerin ardından başta vatandaşlar ve esnaflar olmak üzere birçok kesim sorun yaşamaya devam ediyor. Vatandaşlar depremin üzerinde 15 ay geçmesine rağmen karanlık sokaklarda evlerine gitmeye esnaflar ise mum ışığında iş yapamaya çalışıyor.

Malatya’da hala birçok cadde ve sokakta, sokak lambaları gündüz yanıyor gece hava kararınca ise sönüyor. Bir taraftan hükümet tasarruf tedbirleri alırken diğer yandan sokak lambalarının gündüz vakti yanıyor olması birçok vatandaş tarafından tepki çekiyor.

Depremlerin ardından birçok cadde ve sokakta, sokak lambası yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti ancak il genelinde hala birçok sokakta geceleri karanlık.

Sokak lambalarının gece değil de gündüz yanmasına tepki gösteren vatandaşlar, yetkili kurum ve kuruluşlara seslenerek gerekli kontrol ve denetleme çalışmalarının yapılmasını ve sokak lambalarının gündüz değil gece yanmasını talep ettiler.

Malatya’da birçok sokak ve mahallede sokak lambalarının yanmadığını ifade eden Hasan Sezer isimli vatandaş,

“Depremlerin ardından neredeyse 15 ay geçti ancak bizim mahallede hala sokak lambaları yanmıyor buna karşın bazı yerlerde ise sokak lambaları gündüz yanıyor. Gece ise sönüyor. Anlam verebilmiş değilim. Gündüz yanan lambalar hem ülke ekonomisini hem de milli servetimize olumsuz etki ediyor”

şeklinde konuştu.