DSİ personel alımı başvuruları ne zaman ve şartlar neler?

DSİ Personel Alımı Tarihleri

Devlet Su İşleri (DSİ), yakın zamanda yeni personel alımları gerçekleştirdi. Ancak, bu alımların ardından yeni bir iş ilanı henüz yayınlanmadı. DSİ, yeni personel alımına karar verdiğinde, güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları

DSİ personel alımı için başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir:

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirlenmiş olan şartları taşımak.

Eğitim Şartları

Fakültelerin dört senelik yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olan Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olmak.

Diğer dört senelik eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümü, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile fizik, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olmak (Bu bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret seviyesinin 2 katı için başvuru yapabilirler).

Tecrübe Şartları

Ücret tavanı iki katını aşamayacağı için en az 3 senelik, diğer pozisyonlar için en az 5 senelik mesleki tecrübeye sahip olunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu ya da aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel sektörde Bilişim Personeli olarak geçmiş olduğu belgelenen hizmet süresine dikkat edilir).

Askerlik Durumu

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş olmak veya muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da muaf ve ertelenmiş yedek sınıfa geçmiş olmak.

Güncel Bilgiler ve Başvuru Süreci

DSİ, yeni personel alımlarına ilişkin resmi duyuruları resmi web sitesi ve ilgili devlet kanalları aracılığıyla yapmaktadır. İlgilenen adayların, DSİ’nin resmi duyurularını takip etmeleri ve başvuru sürecine dair detaylı bilgileri öğrenmeleri önemli.

Kaynak: Haber Merkezi