- Kültür & Sanat

Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, “Ülkemizde, kültür mirasımızın korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla 1982 yılından itibaren her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası kutlanmaktadır” dedi.

Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı mask
Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı
Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı
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Vali Yazıcı yayımladığı mesajda,

“Toplumsal eğitim veren, kültür merkezleri konumuna sahip olan müzeler; toplama, belgeleme, korumanın yanı sıra sergileme işleviyle de kültürel ve bilimsel öneme sahip kuruluşlardır. Uygarlık tarihine ışık tutarak, medeniyetler hakkında bilgi edinmemizi sağlayan müzeler, kültür ve sanat birikimlerini de günümüze taşımaktadır. Aynı zamanda tarihi bilgilerin ortaya çıkarılıp, geçmişin doğru yorumlanmasına vesile olmakta, farklı toplumların ve kültürlerin birbirlerini tanımalarını, bireylerde tarih ve kültür bilincinin oluşmasını sağlamaktadır”

şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı

“KADİM ŞEHRİMİZ MALATYA

Malatya’daki müzelerin yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çektiğini belirten Yazıcı 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Müzelerde, tarihimizin her dönemine şahitlik etmiş eserlere rastlamak mümkündür. Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim şehrimiz Malatya, aynı zamanda doğal ve tarihi hazineleri ile ülke turizmine önemli katkılar sunmaktadır. İlimizde başta 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Arslantepe Höyüğü Müzesi olmak üzere; Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Malatya Kent Müzesi, Radyo Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makine Müzesi, Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi, vb. birçok müze bulunmakta, yerli ve yabancı turistlerini ilgisini çekmektedir.
Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı

Müzelerimizdeki eşsiz eserlerin korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizlerin en büyük görevidir. Müzelerimiz, aynı zamanda bir eğitim merkezi olup, özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı aydınlatmaktadır.

Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı

Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanları, olmak üzere tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Haftası’nı” kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 

Vali Yazıcı’dan Müzeler Haftası mesajı

Kaynak: Bülten

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17 May 2024 - 09:51 Malatya- Kültür & Sanat

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