17 May 2024 - 09:37- Gündem

“Bir kez daha gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı mesajında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın bir kez daha gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.