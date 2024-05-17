“Bir kez daha gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Vali Yazıcı yayımladığı mesajda,
“Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Samsun’da başlattığı şanlı direnişin miladı ve zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan Milli mücadelemizin ilk adımının atıldığı ve Türk milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek olan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarih 19 Mayıs 1919, milletimizin istiklal tutkusunun, vatan aşkının, hür ve müstakil yaşama kararlılığının sembolüdür”
şeklinde konuştu.
“EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEKTİR”
Malatya Valisi Ersin Yazıcı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bu anlamlı gün aynı zamanda, tarihten gücünü alarak çalışan, üreten ve geleceği omuzlarında taşıyan bir gençliğin de ifadesidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türk gençliği, tarihten aldığı güç ile üstün gayret ve başarı göstererek sonsuza kadar adından söz ettirecek ve çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir fert olma yolunda emin adımlarla yürüyecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle Samsun’dan başlatarak yaktığı istiklal meşalesiyle kutsal vatan topraklarımızın her bir köşesini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.