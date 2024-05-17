17 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Öğle namazının sünneti nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 17 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

17 MAYIS 2024 CUMA

İmsak Saati: 03.27,

Güneş Vakti: 05.07,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.21,

Akşam Ezanı: 19.40,

Yatsı Ezanı: 21.13

SÜNNET NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), farz namazların öncesinde ve sonrasında sünnet namazları kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bundan dolayı vakit namazlarıyla birlikte eda edilen düzenli sünnetler imkânlar ölçüsünde kılınmalıdır. Hz. Muhammed (s.a.s.) bir hadislerinde, “Her kim öğle namazından önce dört rekât, sonra iki rekât, akşamdan sonra iki rekât, yatsıdan sonra iki rekât, sabahtan önce de iki rekât olmak üzere 12 rekât sünnet/nâfile namaz kılmaya devam ederse, Allah da o kimseye cennette bir köşk inşa eder” buyurmuştur. İkindi namazı ile ilgili olarak da “İkindiden önce dört rekât namaz kılana Allah merhamet etsin” demiştir.

ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

İlk Sünnet (4 Rekât)

Niyet:

"Niyet ettim ya Rabbi bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya..."

Birinci Rekât:

Tekbir alınır ve eller bağlanır.

Sübhâneke okunur.

Fâtiha ve bir zamm-ı sûre okunur.

Rükû ve secde yapılır.

İkinci Rekât:

Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

Rükû ve secde yapılır.

İlk oturuşta sadece Tahıyyât okunur.

Allahü Ekber diyerek üçüncü rekâta kalkılır.

Üçüncü Rekât:

Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Dördüncü Rekât:

Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Son oturuşta Tahıyyât, Salâvat ve dualar okunur.

Selâm verilir.