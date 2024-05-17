17 May 2024 - 09:02 - Gündem

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete kararları

17 Mayıs 2024 Cuma tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 17 Mayıs 2024 Cuma Tarihli Resmî Gazete kararları…