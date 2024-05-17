Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete kararları

17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)
GENELGE
–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.