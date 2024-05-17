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Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete kararları

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17 Mayıs 2024 Cuma tarihli Resmî Gazete’ de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 17 Mayıs 2024 Cuma Tarihli Resmî Gazete kararları…

Resmî Gazete’ de bugün ne hangi kararlar alındı? 17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete kararları mask
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17 Mayıs 2024 Cuma Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)

GENELGE

–– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haber Merkezi

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17 May 2024 - 09:02 - Gündem

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