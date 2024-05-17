Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Adıyaman merkezde bulunan bir konteynerde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-B Konteyner Kent alanında Y sokak içerisinde bulunan bir konteynerde erkek cesedi bulundu. Ceset 71 yaşındaki H.Ç ‘ye aitti.

Konteyner alanında bulunan çevredeki kişiler kokuların gelmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu konteyner kapısını açarak içeriye girdi.

Ekipler konteynere girdiğinde içerisinde tek başına yaşayan H. Ç’nin cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen ve çürümeye başlayan cesette polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışması yapıldı. Tamamlanan ilaçlama sonrası çürümeye başlayan Çetinkaya’nın cesedini konteyner içerisinden çıkardı. Ceset, cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. H. Ç’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı