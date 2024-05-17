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Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

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Adıyaman merkezde bulunan bir konteynerde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu mask
Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu
Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu
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Adıyaman merkezde bulunan bir konteynerde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin ediliyor.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-B Konteyner Kent alanında Y sokak içerisinde bulunan bir konteynerde erkek cesedi bulundu. Ceset 71 yaşındaki H.Ç ‘ye aitti. 

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Konteyner alanında bulunan çevredeki kişiler kokuların gelmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu konteyner kapısını açarak içeriye girdi.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Ekipler konteynere girdiğinde içerisinde tek başına yaşayan H. Ç’nin cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 5 ay önce öldüğü tahmin edilen ve çürümeye başlayan cesette polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından konteynerde belediye ekiplerince ilaçlama çalışması yapıldı. Tamamlanan ilaçlama sonrası çürümeye başlayan Çetinkaya’nın cesedini konteyner içerisinden çıkardı. Ceset, cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. H. Ç’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da bir konteynerde ceset bulundu
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 May 2024 - 08:50 Adiyaman- Asayiş

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