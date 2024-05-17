17 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 17 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
17 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Ömür Eczanesi
Kışla Caddesi No:65/C
24 saat açık
Dönmez Eczanesi
Cevherizade Mahallesi Emeksiz Caddesi No:83/B Eski verem savaş karşısı
24 saat açık
Doğan Eczanesi
Özalper Mahallesi Yüzük Caddesi No :54/A
24 saat açık
Malatya Büyük Eczanesi Eczanesi
Ankara Asvaltı 6. Km Gözde Akademi Hastanesi Arkası No:3
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi Osman ATEŞ Caddesi No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/MALATYA
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.