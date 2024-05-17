Malatya'nın 43 mahallesi dikkat

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe, Bahçelievler, Kemerköprü, Toptaş, Yarımcahan, Kadıçayırı, Alacakapı, Çolakoğlu, Hasırcılar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye, Cemalgürsel mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz, Tecde, Aşağı Bağlar, Karakavak, Samanlı, Turgut Özal, Abdulgaffar, Özalper, Şeyh Bayram, Zaviye mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular, Başören mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 14.30 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Erdemli Mahallesi’ne"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.