Malatya'nın bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın batısının akşam saatlerinde ise Bingöl çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârların kuzeyli yönlerden orta kuvvette; öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı ve çok bulutlu 22 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu 20 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu 21 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu 24 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu 23 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu 19 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu 23 derece

Kuluncak parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu 21 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu 24 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu 22 derece