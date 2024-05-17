Malatya'nın bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın batısının akşam saatlerinde ise Bingöl çevreleri ile Tunceli'nin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgârların kuzeyli yönlerden orta kuvvette; öğle saatlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı ve çok bulutlu 22 derece
Akçadağ parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece
Arapgir parçalı ve çok bulutlu 20 derece
Arguvan parçalı ve çok bulutlu 21 derece
Battalgazi parçalı ve çok bulutlu 24 derece
Darende parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece
Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece
Doğanyol parçalı ve çok bulutlu 23 derece
Hekimhan parçalı ve çok bulutlu 19 derece
Kale parçalı ve çok bulutlu 23 derece
Kuluncak parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Pütürge parçalı ve çok bulutlu 21 derece
Yazıhan parçalı ve çok bulutlu 24 derece
Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu 22 derece
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.