MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ

T.C. Malatya 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/629 Esas

İLAN

Davacı Zıraat Bankası tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar MEMET AKTAŞ (TC:18734151448) ve PRİME İNŞAAT OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (vergi no:7330421888) dava dilekçesinde belirtilen adreslerine tebligat yapılamamış, geçerli adreslerinin mahkememizce de tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nun 17/2. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/05/2024