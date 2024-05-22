MALATYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TEBLİĞİ

T.C. Malatya 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2022/629 Esas
İLAN
Davacı Zıraat Bankası tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Davalılar MEMET AKTAŞ (TC:18734151448) ve PRİME İNŞAAT OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (vergi no:7330421888) dava dilekçesinde belirtilen adreslerine tebligat yapılamamış, geçerli adreslerinin mahkememizce de tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
Durusma Günü: 17/09/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK'nun 17/2. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/05/2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.