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Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu yaşanacak.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava cumartesi günü ısınacak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Havanın yağmurlu olabileceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Gelecek hafta parçalı bulutlu bir günle başlayacak. Ancak hava iyice ısınacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Havada ciddi bir değişim beklenmiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte sıcak bir gün geçecek.

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17 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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