Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu yaşanacak.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava cumartesi günü ısınacak ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Havanın yağmurlu olabileceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Gelecek hafta parçalı bulutlu bir günle başlayacak. Ancak hava iyice ısınacak.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Havada ciddi bir değişim beklenmiyor.

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte sıcak bir gün geçecek.