Engelliler Haftası’nda kendi hukuk bürosunu açtı

Görme engelli Avukat Mehmet Emre Kalaycı, kendi hukuk bürosunu açarak büyük bir başarıya imza attı. 2012 yılından bu yana Türkiye İş Kurumunda ve 2016 yılından itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında vekil olarak görev yapan Kalaycı, bu açılışı Engelliler Haftası olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirerek önemli bir farkındalık oluşmasını amaçladı.

Kocaeli’nde yapılan açılış törenine Kocaeli Baro Başkanı Avukat Mehmet Gül, önceki dönem baro başkanları Bahar Candemir, Ersayın Işık ve Fahri Ören Gül, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birçok avukat ile Kalaycı’nın aile ve arkadaşları katıldı. Ayrıca, başta Kocaeli Makine Mühendisleri Odası olmak üzere birçok meslektaşı açılışa çelenk göndererek desteklerini gösterdi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen açılışta katılımcılar Mehmet Emre Kalaycı’yı tebrik ederken sunulan ikramlar eşliğinde keyifli sohbetler ederek akşamı güzelleştirdiler. Kendisine mikrofon uzatıldığında Kalaycı, açılışı özellikle Engelliler Haftası’na denk getirdiğini belirtti ve

"Tüm engellerin azim ile aşılabileceğini, istenirse herkesin her şeyi başarabileceğini göstermek istiyorum. Uzun yıllar kamu avukatı olarak verdiğim hizmetin kalitesinden eksilme olmadan, özel avukat olarak Kocaeli'de başta iş hukuku olmak üzere tüm avukatlık alanlarında ve arabuluculuk faaliyetlerinde bulunacağım”

dedi.

Mehmet Emre Kalaycı’nın bu başarı hikayesi, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları azim ve kararlılıkla aşabileceklerinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Kaynak: BÜLTEN