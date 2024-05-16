Malatya’da öğrenciler Gazze için nöbet tutuyor

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Malatya’da bir grup öğrenci İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde Gazze için farkındalık oluşturmak için nöbet tutuyor.

Malatya’da İnönü Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından üniversite kampüsü içerisinde 'Kampüs İntifadası Çadır Nöbeti' kapsamında nöbet tutuyor.

Burada yaptıkları şeyi anlatan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Hüseyin Polat,

“Rabbimiz 7 ay içerisinde yüz yılı aşkın süredir İslam ve Müslümanlarla ilgili ortaya attıkları iftira ve yaygaraları gece gündüz insanların gözüne sokan ve korku pompalayanların foyalarını ortaya çıkardı. Onların bütün düzenlerini ve entrikalarını bozdu. Dünya Filistin'e ve Gazze'ye döndü. Kurulan bu çadırlar dünyanın her tarafında bir kısmı bizler gibi Müslüman bir kısmı da Müslüman olmadıkları halde işlenen soykırım ve cinayetlerden rahatsız olarak vicdanları kanayan insanlarla Gazze'ye destek adı altında bir dayanışma çadırıdır”

ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarından Prof. Dr. Gökhan Tuncel ise

“İnsan ideali ve derdi olandır. İdeali olanın derdi olmadan hayat yaşaması mümkün değildir. Günümüzde bu kadar zulmün olduğu ve bu zulmünde dünyanın hemen hemen her tarafında bir şekilde kendisini gösterdiği bir dönemde insanın derdinin olmaması mümkün değil. Dolayısı ile bizim derdimiz insanlık bizim derdimiz Gazze”

sözlerini aktardı.

Yapılan konuşmalardan sonra öğrenci topluluğu temsilcileri siyah kurdele kesti. Kurulan çadırların Gazze üzerindeki zulüm bitene kadar kaldırılmayacağı ve nöbete devam edileceği belirtildi.