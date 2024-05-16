Depremin yıktığı Doğanşehir’de okul açılışı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı çeşitli temaslarda bulunmak ve okul açılış törenine katılmak üzere Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Burada bir anaokulu açılışı gerçekleştirildi.

Ziyaretlerinde Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ercan Altın, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, TEV Yön. Kurulu Bşk. Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Hyundai Assan Başkanı ve CEO’su Sangsu Kım ve kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Yazıcı, ilçe ziyaretine ilk olarak esnaflarla bir araya gelerek başladı. Esnaflarla bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, onların sorun ve taleplerini dinledi. Akabinde Vali Yazıcı beraberindeki heyetle birlikte, Hyundaı ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yapımı tamamlanan Hyundaı-TEV Anaokulu açılış törenine katıldı. Tören öncesi öğrenciler, büyük bir coşkuyla karşıladıkları Vali Yazıcı’ya, çiçek takdiminde bulundu.

Halk oyunları gösterisi ve Anaokulu öğrencilerinin gösterileri ile başlayan tören; İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Hyundaı Assan Başkanı ve CEO’su Sangsu Kım’in konuşmaları ile devam etti.

“DÜNYADA YAPILACAK EN GÜZEL İŞLERDEN BİRİ”

Törende konuşan Vali Yazıcı,

“6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin kötü sonuçlarını yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın, geleceğe umutla bakması, Malatya’mızı, tekrar ayağa kaldırmak için gayretle çalışıyoruz. Hepimiz bir ve beraberiz. Baştan beri hem kendi insanlarımız hem hayırsever vatandaşlarımız hem de dünyanın çeşitli kuruluşları tarafından burada gördüğünüz gibi ilimize, bölgemize çeşitli destekler sağlandı. Dünyada yapılacak en güzel işlerden biri de, okul yaptırmaktır. Bu vesileyle öncelikle Hyundai Ceo'suna, Yönetim Kurulu Başkanına ve buna karar verip bütçe ayıran bu iki kurumdaki güzel insanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Teşekkürüm, yaptıkları maddi katkıdan dolayı değil gönüllerinin güzel olmasından ötürüdür”

sözlerine yer verdi.

Konuşmalar sonrası Vali Ersin Yazıcı tarafından, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’a ve Hyundaı Assan Başkanı ve CEO’su Sangsu Kım’e plaket takdim edildi.

Tören bitiminde okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı, başarılı bir dönem geçirmeleri temennilerinde bulunarak günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile töreni sonlandırdı.

Kaynak: BÜLTEN