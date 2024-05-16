Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi

Malatya merkezli 8 ilde yapılan operasyonda kendilerini uzlaştırıcı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak haklarında icra takibi başlatıldığını belirttikleri 15 vatandaşı yaklaşık 11 milyon dolandıran 15 zanlı yakayı ele verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; kendilerini uzlaştırmacı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak 15 vatandaşın icra dosyalarının olduğuna inandırarak dolandıran, bu yolla yaklaşık 11 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 13 Mayıs 2024 günü Malatya merkezli İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı planlı operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu.

Bugün adli mercilere intikal ettirilen 12 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.