- Asayiş

Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya merkezli 8 ilde yapılan operasyonda kendilerini uzlaştırıcı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak haklarında icra takibi başlatıldığını belirttikleri 15 vatandaşı yaklaşık 11 milyon dolandıran 15 zanlı yakayı ele verdi.

Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi mask
Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi
Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya merkezli 8 ilde yapılan operasyonda kendilerini uzlaştırıcı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak haklarında icra takibi başlatıldığını belirttikleri 15 vatandaşı yaklaşık 11 milyon dolandıran 15 zanlı yakayı ele verdi.

Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; kendilerini uzlaştırmacı avukat ve posta memuru olarak tanıtarak 15 vatandaşın icra dosyalarının olduğuna inandırarak dolandıran, bu yolla yaklaşık 11 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi

Bu kapsamda 13 Mayıs 2024 günü Malatya merkezli İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı planlı operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu.

Malatya’da şeytanın aklına gelmeyen dolandırıcılık yöntemi

Bugün adli mercilere intikal ettirilen 12 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, son dakika malatya, malatya asayiş, Şüpheli, Tutuklama, operasyon, dolandırıcılık, gözaltı, diyarbakır, Adana, asayiş, Gaziantep

16 May 2024 - 23:45 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL