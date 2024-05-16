Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya'da yapılandırma süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, halen mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 2 Aralık 2024 gününe kadar yapılandırma başvurusunda bulunabileceği kararı alındı.

Haber linki:https://www.busabahmalatya.com/haber/20198263/malatyada-yapilandirma-suresi-uzatildi



Dışarıdan Malatya'ya ucuz kayısı mı getiriliyor? Bakan Yumaklı açıkladı

“Dışarıdan Malatya’ya ucuz kayısı getiriliyor” iddiasını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya aktaran Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, Bakan Yumaklı’dan bunun bir hile, sahtekarlık olduğunu, Ticaret Bakanıyla görüşüp bu duruma bir çözüm bulacakları cevabını aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20199637/disaridan-malatyaya-ucuz-kayisi-mi-getiriliyor-bakan-yumakli-acikladi



Malatya’yı umutlandıran haber

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, IPARD 3’ün birinci çağrısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Daha proje aşamasında olan bu çağrıyla ilgili son başvurunun 22 Mayıs olduğuna dikkat çeken Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20200694/malatyayi-umutlandiran-haber



Sorun var çözen yok! Malatya sorunlarla boğuşuyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi, Sebat Sokak’ta bulunan ağır hasarlı bina mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bina nedeni ile yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hakkında BUSABAH’a konuşan Murat Soku isimli mahalle sakini yetkililere seslenerek binanın bir an önce yıkılmasını talep etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20202446/sorun-var-cozen-yok-malatya-sorunlarla-bogusuyor



Malatya Mevlüt Aslanoğlu'nu unutmayacak Vefatının 10. yıl dönümü hasretle anılıyor

Malatya'nın sevilen isimlerinden biri olan Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun vefatının 10. yıl dönümünde, onun siyasi mirası ve kişiliği bir kez daha anılıyor. Türk siyasetine damgasını vuran Aslanoğlu, sadece siyasi kariyeriyle değil, aynı zamanda kişiliğiyle de akıllarda yer etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20203632/malatya-mevlut-aslanoglunu-unutmayacak-vefatinin-10-yil-donumu-hasretle-aniliyor



Malatya Kışla Caddesi esnafına şok tebligat

Kışla Caddesi’nin yıkımı için esnaflara tebligat gönderilirken 15 gün içerisinde dükkânların boşaltılması talep edildi. Kışla Caddesi esnafı ise bu durumdan memnun olmadıklarını bildirerek bazı açıklamalarda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20204295/malatya-kisla-caddesi-esnafina-sok-tebligat



Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

Bundan 23 yıl önce bugün, Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit oldu. Peki, o gün olmuştu?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20205516/gokyuzunde-sehit-olan-askerler-16-mayis-2001de-ne-oldu