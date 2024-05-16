Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

Bazı şarkıları 6 Şubat depremlerinde yaşanan sancılı süreç ile özdeşleşen Sanatçı HiraiZerdüş Malatya’da depremzedelere ücretsiz konser verdi.
Sanatçı Hiraizerdüş, deprem bölgesine özel depremzede vatandaşlar için ücretsiz konser düzenledi. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen konser etkinliğinin tüm masrafları Sanatçı Hiraizerdüş tarafından karşılandı.
Herhangi bir sponsor almadan deprem bölgesine özel konser etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün Malatya'da sevenleri ile buluşan Hiraizerdüş, yarın da Adıyaman'da sevenleri ile bir araya gelecek.
Sanatçının Malatya konserinde binlerce depremzede bir araya geldi. Kendisine has tarzı ile söyledikleri şarkılar ile dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Hiraizerdüş, 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilerken yakınlarına ise sabır diledi. Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan sanatçı sevenlerine 2 saatlik müzik ziyafeti sundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.