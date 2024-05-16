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Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

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Bazı şarkıları 6 Şubat depremlerinde yaşanan sancılı süreç ile özdeşleşen Sanatçı HiraiZerdüş Malatya’da depremzedelere ücretsiz konser verdi.

Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti mask
Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti
Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti
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Bazı şarkıları 6 Şubat depremlerinde yaşanan sancılı süreç ile özdeşleşen Sanatçı HiraiZerdüş Malatya’da depremzedelere ücretsiz konser verdi.

Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

Sanatçı Hiraizerdüş, deprem bölgesine özel depremzede vatandaşlar için ücretsiz konser düzenledi. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen konser etkinliğinin tüm masrafları Sanatçı Hiraizerdüş tarafından karşılandı.

Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

Herhangi bir sponsor almadan deprem bölgesine özel konser etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra bugün Malatya'da sevenleri ile buluşan Hiraizerdüş, yarın da Adıyaman'da sevenleri ile bir araya gelecek.

Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

Sanatçının Malatya konserinde binlerce depremzede bir araya geldi. Kendisine has tarzı ile söyledikleri şarkılar ile dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Hiraizerdüş, 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilerken yakınlarına ise sabır diledi. Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan sanatçı sevenlerine 2 saatlik müzik ziyafeti sundu.

Malatya’da Hiraizerdüş rüzgârı esti

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16 May 2024 - 23:22 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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