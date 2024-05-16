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Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin tamamen küle dönmesine neden oldu.

Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü mask
Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü
Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin tamamen küle dönmesine neden oldu.

Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangını fark eden ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Saimbeyli, Gürleşen Mahallesi, yangın, ev

16 May 2024 - 22:07 - Asayiş

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