Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin tamamen küle dönmesine neden oldu.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangını fark eden ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı