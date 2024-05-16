Adana Saimbeyli'de ev yangında küle döndü

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Gürleşen Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin tamamen küle dönmesine neden oldu.
Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangını fark eden ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı. Mahalle sakinleri olayın şokunu yaşarken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.