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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 7’ye 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 May 2024 - 22:03 - Spor

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