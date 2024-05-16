Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 7’ye 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı