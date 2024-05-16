Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Ö.D., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Gazi Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saldırı sonrası yaralanan çocuk, vatandaşların hızlı yardımı sayesinde köpeklerin elinden alınarak hastaneye götürüldü.

Ö.D., hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için bölgede gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Mahalle sakinleri ise sokak köpekleriyle ilgili daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı