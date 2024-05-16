Hatay Arsuz'da işyeri kurşunlama: 2 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde meydana gelen işyeri kurşunlama, tehdit ve hakaret içeren olayın ardından, emniyet ekipleri başarılı bir operasyon düzenledi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon sonucunda, F.B. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün etkili çalışmaları, suçun önlenmesi ve faillerin adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı