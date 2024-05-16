İskenderun'da aranan 4 şüpheli tutuklandı: Ateşli silahlar ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü, halkın asayiş ve güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun ilçesinde geçmiş yıllarda yaşanan Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayının şüphelileri olan K.T., E.E. ve Ç.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.T. de aynı operasyon kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, suçun her türüne karşı kararlı mücadelesini sürdürdüğünü bir kez daha göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı