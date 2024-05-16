İskenderun'da aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ile fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Diğer yandan, basit yaralama suçundan aranan G.K. ve Ö.K. ile tutukevine izinsiz madde sokma suçundan aranan R.K. ise serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla, suçun her türüne karşı mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.