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İskenderun'da aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İskenderun'da aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı mask
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İskenderun'da aranan 5 şahıstan 2'si tutuklandı

İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ile fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, basit yaralama suçundan aranan G.K. ve Ö.K. ile tutukevine izinsiz madde sokma suçundan aranan R.K. ise serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla, suçun her türüne karşı mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 May 2024 - 21:48 - Asayiş

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