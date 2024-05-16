Malatya’da kaç profesör var?

Malatya’da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi olmak üzere 2 üniversite bulunuyor. İllere göre Türkiye’de profesör sayılarına bakıldığında en çok profesörün 9 bin 526 ile İstanbul’da olduğu görülüyor. Peki, Malatya’da kaç profesör bulunuyor? İşte cevabı…

İllere göre Türkiye’de profesör sayıları açıklandı. Buna göre, Türkiye’de 36 bin 740 profesör bulunuyor. En çok profesör 9 bin 526 ile İstanbul’da bulunuyor.

İŞTE EN ÇOK PROFESÖRĞN OLDUĞU İLLER

Ayrıca Ankara’da 5 bin 589 profesör;

İzmir’de 2 bin 442 profesör;

Konya’da 1.209 profesör;

Eskişehir’de 964 profesör;

Bursa’da 838 profesör;

Erzurum’da 736 profesör;

Antalya’da 711 profesör;

Trabzon’da 619 profesör;

Samsun’da 600 profesör; bulunuyor.

O ŞEHİRDE SADECE 12 PROFESÖR VAR

81 ilin verilerinin yer aldığı listeye göre en az profesörlerin olduğu iller ise 17 profesör ile Ardahan’da, 14 profesör ile Hakkari’de, 12 profesör ile Şırnak’ta 12 olduğu anlaşılıyor.

MALATYA’DA KAÇ PROFESÖR BULUNUYOR?

Malatya’da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi olmak üzere 2 üniversite bulunuyor. Şehirde toplamda 409 profesör olduğu bilgisi veriliyor.