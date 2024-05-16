Şanlıurfa merkezli operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli olarak gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçerek 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye ve Irak uyruklu diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı