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Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor

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Türkiye'nin uzay keşif ve bilim misyonları heyecan verici bir şekilde devam ediyor. İkinci Türk astronotu olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor mask
Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor
Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor
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Türkiye'nin uzay keşif ve bilim misyonları heyecan verici bir şekilde devam ediyor. İkinci Türk astronotu olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor

Virgin Galactic firmasına ait VSS Unity uzay aracıyla gerçekleştirilecek olan bu tarihi görevde, Atasever bir dizi önemli deney yapacak.

Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor

Atasever'in görevi, yörünge altı araştırma uçuşu sırasında astro parçacık fiziğinden beyin fizyolojisine kadar çeşitli bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek olacak. Ayrıca, uzayda çeşitli biyometrik ve biyolojik ölçümler alacak, miyomedikal donanımların testlerini yapacak. Bu görev, Türkiye'nin uzay bilimlerindeki ilerleyişinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor

Atasever'in dönüşü de heyecan verici olacak. Roket motorunun yakıtı bittiğinde, üzerinde herhangi bir aktif bileşen olmadan 90 kilometreden süzülerek iniş gerçekleştirilecek. Atmosfere girişte hissedilen yüksek ivme, bu deneyimin sadece bir parçası olacak.

Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya gönderiliyor

Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da doğmuş olup, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Roketsan'da aviyonik mühendisi olarak beş sene çalışmıştır. Atasever'in bu uzay görevi, Türk bilim ve teknoloji camiası için gurur verici bir başarı olacak.

Bir önceki uzay misyonunda Türkiye'yi temsil eden Alper Gezeravcı'nın ardından, Atasever'in de uzay yolculuğu Türkiye'nin uzaydaki varlığını ve katkısını gösteren önemli bir adım olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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16 May 2024 - 21:22 - Gündem

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