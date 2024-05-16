Kayseri'de öz babasını bıçaklayan kadının duruşması ertelendi

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçaklayarak öldüren sanık A.E.'nin yargılanması devam etti.

Sanık A.E., psikolojik sorunları nedeniyle hastanede olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmazken, taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın psikolojisi ile ilgili detaylı bir raporun beklenmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Önceki duruşmada mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., olay gününe dair hatırlamadığını belirterek,

"Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok"

ifadelerini kullanmıştı.

Olayın detaylarıyla ilgili kamuoyunda merak uyandıran dava süreci, sanığın psikolojik durumunun detaylı olarak incelenmesi için ileriki bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı