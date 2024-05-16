Halfeti'nin karagülüne dikkat çekmek için harekete geçtiler

Şanlıurfa'nın eşsiz güzelliklerinden biri olan Halfeti ilçesinin simgesi haline gelen 'karagül', doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

İlçeye gelen doğaseverler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından "Sakin Şehir" ağına dahil edilen Halfeti'de düzenlenen etkinliklerde karagülü keşfetmek ve korumak için bir araya geldi.

Karagülün doğal yetişme alanlarından biri olan ancak baraj sularının yükselmesiyle sular altında kalan Çekem köyüne yapılan ziyarette, doğaseverler suda yüzdü ve bölgede yürüyüş gerçekleştirdi. Ancak doğal ortamda karagül bulamayan grup, ilçedeki seralara yönelerek karagülü görme fırsatı elde etti.

Etkinliğe katılanların ifadelerine göre, artık karagülün doğal ortamda bulunması zorlaşmış durumda. Suların yükselmesiyle birlikte karagülün yetiştiği alanlar daralmış ve şu anda sadece seralarda yetiştirilebiliyor. Bu durum, karagülün endemik bir bitki olmasına rağmen üreticilerin sayısının azalmasına neden olmuş durumda.

Doğaseverler, karagülün korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, bu eşsiz bitkinin doğal ortamında daha fazla görülebilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın doğal zenginliklerinden biri olan karagül, bölge turizmi ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıyor. Doğaseverlerin bu tür etkinliklerle karagülün önemine dikkat çekmesi, bitkinin geleceği için umut verici adımların atılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı