Malatya'da Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı İnsanlığa adanmış hayatlar

Malatya İl Kongre ve Kültür Merkezinde Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlama etkinliği yapıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında Malatya İl Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Malatya Vali Yardımcısı Talat Batur, Malatya İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, başhekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlikte sağlıkçılar adına yapılan konuşmaların ardından Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerde görev yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin göstermiş oldukları üstün hizmet ve başarılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Teşekkür belgelerinin ardından çeşitli etkinliklerle program devam etti.

“SAĞLIK SİSTEMİMİZİN TEMEL TAŞLARISINIZ”

Sağlık eğitiminden sorumlu bir bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplini olduğunu söyleyen, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan

“Hemşirelik insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Ayrıca hemşirelik bütüncül bir yaklaşım ile Sağlık Bakanının ve etkili tedavinin sürdürülmesinde hastanın fiziksel, ruhsal, sosyal gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, örgütlenmesi ardından değerlendirilmesi ve sağlık eğitiminden sorumlu bir bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplinidir. Bizler hastalarımızın en zor zamanlarında yanlarında olup onlara umut ve şifa veriyoruz. Covid-19 pandemisinde ebe ve hemşireler olarak bu mücadele öz haklarından hayat kurtarıcı sağlık müdahaleleri için de ne kadar önemli olduğumuzu gösterdik. Sizler özveri ve cesaretimiz ile hastalarımıza umut oldunuz. Asrın felaketini yaşadığımız dönemde zorlu koşullarda fedakar ve sağlık devamlılığını sağladınız. Sizler hastalarımızın sağlık sistemimizin temel taşlarısınız. Bilgi, beceri ve eğitici rolünüzle hastalarımıza ve toplumumuza değerli katkılarda bulunmaktasınız”

şeklinde konuştu.

“İYİ Kİ BU MESLEĞİN BİR PARÇASISINIZ”

Malatya İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Berk, pandemide ve depremde hastaları yalnız bırakmadığını vurgulayarak,

“Özellikle son 5 yılda hem pandemi sürecinde hem de deprem sürecinde en ön safta ülkesi için, insanı için, hizmet veren, canını hiçe sayan, ailesini yeri geldiğinde yoksa bir meslek grubuyuz. Yine asrın felaketi dediğimiz özellikle içinde bulunduğumuz ili de çok fazla etkileyen depremde eşini, çocuklarını, annesini, babasını bırakıp o karda, kışta, kıyamette bugün insanların bana ihtiyacı var. Ben bu insanlara hizmet etmeliyim diyen ve o hizmeti verdiği anda 2’nci depreme yakalanan yeni doğan ünitesinde, yeni doğan bebeği bırakmayan, ameliyathanede ameliyat ettiği hastanın başından ayrılmayan yoğun bakımda makineye bağlı olan hastasını bir dakika bile bırakmayı düşünmeyen cefakâr, fedakâr hemşireler ve ebeler. Bu insanlara verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bu mesleğin bir parçasısınız. Bu ülkeye verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinizle gurur duyuyoruz. Hakkınız hiçbir şekilde ödenemez”

ifadelerini kullandı.

“HEMŞİRELER VE EBELER İNSANLIK İÇİN FEDEKARLIK YAPIYOR”

Ebelerin ve hemşirelerin zor zamanlarda görevlerini yerine getirildiğini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli şu şekilde anlattı:

“Bu kutsal 2 meslek de insanlığın sağlığını korumak ve iyileştirmek adına yüzyıllardır önemli bir rol oynamaktadırlar. Ancak son yıllarda özellikle küresel salgın ve yaşadığımız o büyük felaket deprem gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldığımızda hemşirelerin ve ebelerin daha doğrusu tüm sağlıkçıların ne denli kritik öneme sahip olduğunu biz daha görmüş olduk. Zorlu zamanda hemşireler ve ebeler özveriyle ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiler. Yoğun bir şekilde hasta bakımı hastane koordinasyonu, aşılamada ön saflarda yer alma gibi görevler üstlenerek sağlık ve güvenliği için mücadele ettiler. Aynı zamanda sağlıkçılarımız toplumun minnettarlığını ve takdirini bir kez daha topladı. Yorgunluk, duygusal tükenme ve sorunlarla başa çıkmak güçlü bir irade ve dayanıklılık gerektirmektedir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen hemşireler ve ebeler insanlık için fedakârlık yapmaktan asla vazgeçmemekte ve her zaman en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktadır.”

“İNSANLIĞA ADANMIŞ BİR HAYAT”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Ayhan, ebeliğin ve hemşireliğin insanlığa adanmış bir hayat olduğunu vurgulayarak,

“Hekimlik, ebelik, hemşirelik, sağlık çalışanları gerçekten çok kutsal bir görevdir. Biliyoruz ki bu bir meslek değildir. İnsanlığa adanmış bir hayattır. İlk doğduğumuzda anne babamız bizi kucaklamaz. Ebeler bizi kucaklar. İlk onlar bizim gözlerimizin içine bakarlar. İlk onlar bize dokunur. O yüzden çok zor ve önemli bir görev yapıyorsunuz. Bu süreçte özveriyle çalışmanız, gelenlere saygıyla, sabırla, her türlü davranışa rağmen iyi şekilde davranmanızdan dolayı sizi tekrar kutluyorum. Gününüz hayırlı olsun”

diye konuştu.

“ÇOK KIYMETLİ MESLEK”

Son olarak sağlıkçıların hastalara dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten Malatya Vali Yardımcısı Talat Batur ise,

“Osmanlı'nın karşı adam öbür dönemde diyor. Devletin ayakta kalması için Getirir, ahşiyle beraber, omuz omuza, annelerin yoldaşı olmuş anneler. Yani diyelim ki ayakta kalması için Kurtuluş Savaşı dönemine geldiğimiz zaman çok güzel ama en zor zamanlarında hayatta kalması için emek vermiş bir defa meşrut mensuplarıdır. Hemşirelerimizin hem önemli söylenebilecek sözlerinden birisidir. Hemşire çok önemli, çok kıymetli bir mesleğe mensuplardır. Bu mesleğin mensubiyeti gereklerini yerine getirmelerini arz ediyoruz. Dil, din, ırk ayrılığı yapmaksızın bütün insanların, bütün hastalara ayrım gözetmeksizin bakma mecburiyetiniz var. Bunu da en güzel şekilde yerine getiriyorsunuz. Bunun bilincindeyiz”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.