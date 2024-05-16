- Yaşam

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, bu akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış fırtına ile birleşti. Hayatı felç eden fırtınada ağaçlar devrilerek yola düştü.

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi mask
Malatya’da fırtına ağaçları devirdi
Malatya’da fırtına ağaçları devirdi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da, bu akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış fırtına ile birleşti. Hayatı felç eden fırtınada ağaçlar devrilerek yola düştü.

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi

Malatya’da akşam saatlerinde sağanak ile birlikte etkili olan ve 15 dakika süren fırtına ağaçları devirdi.

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi

Malatya’da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış fırtına ile birleşince ağaçlar devrilerek yola düştü. Battalgazi ilçesi Recai Kutan Caddesi üzerinde çok sayıda ağaçta kopan dallar yola savrulurken, trafiği tehlikeye sokan parçalar trafik ile büyükşehir belediye ekipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi

Olaylarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi sağanak yağışlar sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Malatya’da fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, malatya son dakika, Sağanak yağış, Fırtına, ağaç, Recai Kutan Caddesi, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, malatya hava durumu, battalgazi, Yağış

16 May 2024 - 20:43 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL