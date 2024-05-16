Malatya esnafına müjde gibi haber: 714 dükkan teslim ediliyor

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Malatya’da Altay Kışlası’nda yapımı devam eden 714 dükkanın depremde dükkanı ağır hasar gören işletme sahiplerine kura ile verilmesine karar verildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Organize Sanayiler Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve Genel Müdür Yardımcısı Caner Koçoğlu’nu ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Milletvekili Tüfenkci, açıklamasında Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ile depremde ağır hasar gören dükkanların durumu, sanayinin taşınması ve yeni dükkanların ihale tarihlerini görüştüklerini ifade etti.

“Görüşmemizde Altay Kışlası’nda yapımı devam eden 714 dükkanın öncelikle depremde dükkanı ağır hasar gören işletme sahiplerine kura ile verilmesine karar verildi” diyen Tüfenkci, şunları aktardı:

“Altay Kışlası’nda sanayi alanı olarak tahsis edilen, projesi bitmek üzere olan ve temmuz ayı sonunda ihalesi yapılacak dükkanların muhtelif büyüklükte (250-500-750-1000 m2) ve yükseklikte olacağı kesinleşmiştir. Altay Kışlası sanayi alanında, bakanlığımız ile planlanan çeşitli sosyal donatılar, sağlık tesisi ve eğitim merkezi de olacaktır.

Yine OSB’nin ön tahsis yapılması noktasında izin verildiği, OSB Müdürlüğü ve Valilik ön tahsis yaparak yatırımcılara arsa tahsisi yapabilecektir. Görüşmemizde OSB arıtma inşasının da hızlanarak devam ettiği, 2025 yılı sonunda tesliminin planlandığı paylaşıldı. Böylelikle Malatya’nın büyümesi, istihdamı, üretimi için önemli bir adım daha geçilmiş oldu.”

Kaynak: BÜLTEN