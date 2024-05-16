Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman'ın Altınşehir Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı