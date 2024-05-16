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Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

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Adıyaman'ın Altınşehir Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı mask
Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Adıyaman'ın Altınşehir Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 May 2024 - 20:19 - Asayiş

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