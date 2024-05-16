Adana'da 9 ruhsatsız silah ve 44 aranan kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında önemli başarılara imza attı.
Yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör ile 99 fişek ele geçirildi.
Ayrıca, asayiş uygulamaları kapsamında 23.89 gram uyuşturucu madde ve 39 uyuşturucu hap da ele geçirilirken, aynı zamanda çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet de bulundu.
Bu başarılı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.