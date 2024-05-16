Adana'da 9 ruhsatsız silah ve 44 aranan kişi yakalandı

Adana'nın Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında önemli başarılara imza attı.

Yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör ile 99 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, asayiş uygulamaları kapsamında 23.89 gram uyuşturucu madde ve 39 uyuşturucu hap da ele geçirilirken, aynı zamanda çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet de bulundu.

Bu başarılı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı