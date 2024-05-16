Halil Umut Meler, Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.
Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Kayserispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kayserispor-Konyaspor maçında Halil Umut Meler'in yan hakemliklerini Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.