Halil Umut Meler, Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Kayserispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kayserispor-Konyaspor maçında Halil Umut Meler'in yan hakemliklerini Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı