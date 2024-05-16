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Halil Umut Meler, Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.

Halil Umut Meler, Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak mask
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini açıkladı.

Halil Umut Meler, Kayserispor-Konyaspor maçında düdük çalacak

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, Kayserispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kayserispor-Konyaspor maçında Halil Umut Meler'in yan hakemliklerini Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 May 2024 - 20:14 - Spor

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