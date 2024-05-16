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Elazığspor Kulübü, sezonun son iç sahası için hatıra bilet satışına başladı

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Çimentaş Elazığspor, 20 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak.

Elazığspor Kulübü, sezonun son iç sahası için hatıra bilet satışına başladı mask
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Çimentaş Elazığspor, 20 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak.

Elazığspor Kulübü, sezonun son iç sahası için hatıra bilet satışına başladı

Bu önemli karşılaşma öncesinde, kulüp hatıra niteliğinde özel biletlerini satışa sundu. Bordo-Beyazlı Kulüp, bu maç için kombine biletlerin geçerli olmayacağını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor, TFF 3. Lig, rövanş maçı, maç, spor, bilet

16 May 2024 - 20:11 - Spor

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