Elazığspor Kulübü, sezonun son iç sahası için hatıra bilet satışına başladı

Çimentaş Elazığspor, 20 Mayıs Pazartesi günü kendi sahasında Efeler 09 Spor ile TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak.

Bu önemli karşılaşma öncesinde, kulüp hatıra niteliğinde özel biletlerini satışa sundu. Bordo-Beyazlı Kulüp, bu maç için kombine biletlerin geçerli olmayacağını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı