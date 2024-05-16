Bu hastalığa dikkat! Fark edilmezse ölümcül olabiliyor

Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, hayat kalitesini düşüren ve ölümcül olabilen kronik böbrek yetmezliğinin sanılanın aksine toplumda oldukça sık görüldüğünü söyledi.

Medline Adana Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, kronik böbrek yetmezliğinin toplumda oldukça sık görüldüğünü ve hayat kalitesini düşüren, hatta ölümcül olabilen bir durum olduğunu vurguluyor. Böbreklerin işlevini yavaş yavaş kaybetmesiyle ortaya çıkan bu durum, elektrolit ve atık sıvıların vücutta birikmesine neden olur ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dr. Ergin, kronik böbrek yetmezliğinin erken teşhisinin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Ne kadar erken teşhis edilirse, organ kaybı ve hayati riskin o kadar azalacağını vurguluyor. Ancak hastalığın belirtileri erken evrelerde spesifik olmadığından farkındalığın düşük olduğunu da ekliyor.

Hastalığın tanısı için çeşitli tahliller ve ultrasonografiye başvurulduğunu dile getiren Dr. Ergin, bazı durumlarda hastaların nedeninin belirlenemediğini belirtiyor. Ancak, belirli risk faktörlerine sahip olan bireylerin rutin kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguluyor.

Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı, kan basıncı dengesizliği, cilt renginde soluklaşma, ödem, idrar miktarında azalma ve idrar renginde değişiklik gibi belirtilerin yer aldığını belirtiyor.

Dr. Ergin, kronik böbrek yetmezliğinin tedavi yöntemlerini de açıklıyor. Hemodiyaliz, periton diyaliz ve böbrek nakli gibi yöntemlerin kullanılabileceğini belirtiyor ve özellikle böbrek naklinin altın standart tedavi olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, kronik böbrek yetmezliğinin erken teşhisinin hayati önem taşıdığına ve belirli risk faktörlerine sahip olan bireylerin rutin kontrollerini aksatmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu sayede, hastalık henüz belirti vermeden fark edilebilir ve gerekli tedbirler alınabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı