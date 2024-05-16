Araban Ovası'nda firik hasadı başladı: Gaziantep'in lezzet yolculuğu

Gaziantep mutfağının incisi firik, Araban ilçesindeki bereketli topraklarda başladığı yolculuğunu sofralara taşıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban İlçe Kaymakamı Özgür Özçimen ve Araban İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İhsan Gövler'in katılımıyla gerçekleşen firik hasadı, bölgenin gurur kaynağı haline geldi.

Firik üretiminin inceliklerini paylaşan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir,

"Gaziantep'te eşsiz bir lezzet olan firik, sadece Araban ilçesinde yetişiyor. Buğdayın özenle seçilip yeşilken biçilip ardından ateşle işlenmesiyle elde edilen firik, ilçemizin yüz yıllık geleneği haline geldi. Özellikle firik pilavı, yöresel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri. Ayrıca diyabet ve şeker hastalarına da faydalı olduğu biliniyor. Yılda 300 ila 500 ton arasında bir firik üretimimiz var. Bu, emek ve özenle gerçekleşen bir süreç. Her adımında ustalık ve bilgi gerekiyor. Firik, harmanda kurutulduktan sonra işleniyor ve sofralarda lezzet şöleni yaşatıyor"

şeklinde konuştu.

Araban Ovası'nda başlayan firik hasadı, Gaziantep'in zengin mutfağını ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz lezzetin, Türkiye ve uluslararası platformlarda tanıtılmasıyla birlikte bölgenin gastronomik turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı