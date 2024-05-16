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Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır mask
Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

İstanbulspor ile Sivasspor 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 May 2024 - 19:43 - Spor

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