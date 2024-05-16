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Batman'da şüpheli otomobilden uyuşturucu atarken yakalandı

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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Batman'da şüpheli otomobilden uyuşturucu atarken yakalandı mask
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Batman'da şüpheli otomobilden uyuşturucu atarken yakalandı

Bir otomobilin durdurulması istenirken sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken otomobilden çok sayıda uyuşturucu paketini atan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin otomobilinden çıkan 8 kilo 100 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Batman Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti, operasyon, Şüpheli

16 May 2024 - 19:37 - Gündem

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