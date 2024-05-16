Batman'da şüpheli otomobilden uyuşturucu atarken yakalandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Bir otomobilin durdurulması istenirken sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken otomobilden çok sayıda uyuşturucu paketini atan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin otomobilinden çıkan 8 kilo 100 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.