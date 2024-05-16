Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli hareketler sergileyen ve İran uyruklu oldukları tespit edilen R.R., A.N., E.N., A.A. ve S.S. isimli 5 kişi kontrol için hastaneye götürüldü.
Yapılan muayenelerde şahısların midelerinde yabancı madde olduğu belirlendi. Yabancı cisimler doğal yollarla çıkartılarak toplam ağırlığı 3 kilo 742 gram olan 530 adet metanfetamin ele geçirildi.
Söz konusu 5 şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.