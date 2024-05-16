Malatya’da Casa Şehitleri anıldı

Vali Ersin Yazıcı, 16 Mayıs 2001 tarihinde Akçadağ ilçesinde Casa tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 şehidimiz için Akçadağ Anıtpark’ta düzenlenen anma programına katıldı. Yazıcı, “Bu ulvi mertebeye ulaşan şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Anma programına; 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı.

“SAYGI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

Vali Ersin Yazıcı, şehitlik anıtı önünde “Elim bir kaza sonucu şehit olan ve kutsal vatan toprakları için canını veren aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlik, Peygamberlikten sonra ilahi makam ve mertebelerdendir. Bu nedenledir ki şehitlik mertebesi milletimiz için çok azizdir. Bu ulvi mertebeye ulaşan şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Son olarak şehitlerimiz için tören alanında Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Kaynak: Bülten