16 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“80 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Adalet Güldaş’ın taziye adresi: Bahçebaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mevlüt Durmuş’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
40 yaşında vefat eden ve Meydancık Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehtap Özcanlı’nın taziye adresi: Meydancık Mahallesi, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Çevreli Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hatice Ünsal’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Faik Aydın Paşa Sokak, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Nohutlu Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Ramazan Tilbaç’ın taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.