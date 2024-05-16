Milletvekili Ölmeztoprak açıkladı İşte Malatya’ya yapılacak eğitim yatırımları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’ya eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirterek, yatırım programına alınan proje sayısının 105, derslik sayısının ise bin 638 olduğunu, Akçadağ ile Doğanşehir Öğretmen Evi projelerinin de yatırım programına alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’yi ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’daki eğitim yatırımlarını görüştü.

YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJE SAYISI 105

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’ya eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirterek, 2023 -2024 yatırım programına alınan proje sayısının 105, derslik sayısının, bin 638 olduğunu, Akçadağ ile Doğanşehir Öğretmen Evi projelerinin de yatırım programına alındığını Doğanşehir Ortaokulu, Durucasu Anaokulu, İnönü Ortaokulu ve Tev Anaokullarında ki inşaat çalışmalarının ise tamamlandığını ifade etti.

2024 yılı sonunda deprem öncesinde var olan derslik sayısının çok üstüne çıkılacağını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, yatırımların Malatya’ya kazandırılması bağlamındaki destekleri için başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’ye teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş’u da ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde devam eden imar ve ihya çalışmaları ile ilgili de istişarelerde bulundu.

Kaynak: Bülten