Sorun var çözen yok! Malatya sorunlarla boğuşuyor

Yetkililere seslenerek İskender Mahallesi, Sebat Sokak’ta bulunan ve mahalleleri için büyük bir tehlike arz eden ağır hasarlı binanın yıkılmasını talep eden Murat Soku isimli mahalle sakini, binanın birçok kişiyi tedirgin ettiğini belirtti. Soku,

“Her gün kimliği belirsiz şahıslar tarafından mesken tutulan bu binada alkol ve uyuşturucu kullanıyor, her türlü pislik dönüyor. Bu bina büyük bir tehlike arz ediyor”

dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da hala yıkılmayı bekleyen birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Çevre ve vatandaşların güvenliği için büyük bir tehlike arz eden bu binalar şimdilerde burayı mesken tutan şahıslar nedeni ile artık daha büyük bir tehlike oluşturuyor.

“BİRÇOK KİŞİYİ TEDİRGİN EDİYOR”

Binanın mahalleleri için büyük bir tehlike arz ettiğini kaydeden Soku,

“Depremlerin ardından bina yağmalandı. Kapı ve pencereleri kırıldı. Bizim binamızda bu binaya çok yakın aramızda 2 metre mesafe var. Bu bina başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiyi tedirgin ediyor. Her gün kimliği belirsiz şahıslar tarafından mesken tutulan bu binada alkol ve uyuşturucu kullanıyor, her türlü pislik dönüyor. Son zamanda rögarda patladı. Artık pis sular taşmaya ve bizim oturduğumuz binanın çevresini sarmaya başladı. Çevreye çok kötü bir koku yayılıyor. Hurdacılar gelip demir topluyor herhangi bir güvenlik önlemi yok, binadan dökülen beton parçaları aşağıdan geçen insalar için büyük bir tehlike oluşturuyor”

şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR TEHLİKE ARZ EDİYOR”

Binanın yıkılmasını için defalarca yetkililere başvurdukları halde herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Soku,

“Bu bina aşırı derecede risk teşkil ediyor. Daha önce birçok kez dilekçe verdik. YİKOB’a gittik. 6 Şubat'tan bu yana bunun mücadelesini veriyoruz. Büyük bir tehlike arz ediyor. En azından yıkılmıyorsa da çevre güvenliğini alsınlar. Etrafına bir şerit çeksinler”

ifadelerine yer verdi.

“MUHATAP BULAMIYORUZ”

Sorunlarına karşı bir muhatap bulamadıklarını söyleyen Soku,

“Hurdacılar geliyorlar, demir koparıyorlar. Binanın üst katlarında aşağıya atıyorlar, aşağıda oyun oynayan veya okula giden çocuklar için bu büyük bir tehlike. Bu sorunla ilgili YİKOB'a, AFAD'a gittik. Ama muhatap bulamıyoruz. Binanın rögarı patladığından dolayı pislikler bizim binanın önüne akıyor. Tuvalet kokusundan balkona çıkamıyoruz. Çamaşır asamıyoruz”

açıklamasında bulundu.