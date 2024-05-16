Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? ikinci bir zam bekleniyor mu?

Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapıp yapılmayacağı konusundaki belirsizlikler devam ediyor gibi görünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu an için böyle bir gündemlerinin olmadığını ve daha önce alınan kararın bu şekilde devam edeceğini belirtti. Ancak enflasyon ya da sözleşmelerden kaynaklanan farkların emekli aylıklarına yansıtılacağını söyledi. Bu açıklama, asgari ücrete ek bir zam olmayacağı yönündeki belirsizliği biraz daha netleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ek bir zam yapılmasıyla ilgili net bir duruş sergiliyor. Öyle ki, gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını ve daha önce alınan kararın devam edeceğini belirtiyor. Temmuz ayında enflasyon veya sözleşmelerden kaynaklanan farkların emekli aylıklarına yansıtılacağını vurguluyor.

Ayrıca, Işıkhan'ın, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin artırılmasına ilişkin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Bu, toplumsal bütünleşme sürecinde bu kesimlere destek vermenin önemine işaret ediyor.

Emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerle ilgili ise yakın zamanda bir lansman düzenleneceği belirtiliyor. Bu, emeklilere yönelik yeni destek ve düzenlemelerin duyurulacağı bir platform olacak gibi görünüyor.

Ayrıca, Işıkhan'ın, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeleri paylaşmak için yakın zamanda bir lansman gerçekleştireceklerini ifade etmesi dikkat çekici. Bu, emeklilere yönelik yeni destek ve düzenlemelerin geliştirildiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, şu anda asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağına dair somut bir bilgi bulunmamakla birlikte, emeklilere yönelik desteklerin ve düzenlemelerin geliştirilmesi sürecinde oldukları anlaşılıyor. Takip eden günlerde yapılacak duyurular, bu konuda daha net bilgiler sunabilir.

Kaynak: Haber Merkezi