KPSS başvuru ücreti yatırma işlemi ne zaman sona erecek?

Her yıl milyonlarca kişinin memur olma hayaliyle katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci devam ediyor. Memur olma yolunda adım atmak isteyenler için KPSS başvuru ücretini 16 Mayıs 2024 saat 00.00’a kadar yatırılabilecek. İşte başvuru tarihleri ve ücretleri:

Başvuru Tarihleri:

KPSS Lisans Sınavı için başvurular 3 Mayıs- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı.

KPSS Ön Lisans Sınavı için başvurular 13 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz- 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT Sınavı için başvurular 9 Ağustos- 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/ Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350,00 TL

Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve ödemeler internet üzerinden yapılacak. Başvurularınızı tamamlamak için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KPSS sonuçları ise şu tarihlerde açıklanacak:

KPSS Lisans sonuçları: 23 Ağustos

KPSS Önlisans sonuçları: 20 Eylül

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 10 Ekim

KPSS DHBT sonuçları: 16 Ekim

