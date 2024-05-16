Bingöl'ü 16 Mayıs 2024 tarihinde elektrik kesintisi bekliyor

Bingöl, 16 Mayıs 2024 tarihinde yaşanacak olan Fırat Elektrik kesintisi ile hayatında büyük bir değişimle karşı karşıya. Bu kesinti, birçok ilçeyi etkileyecek ve gün boyunca devam edecek. İşte detaylar.

Sabah saatlerinde başlayacak olan kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek. Kesintinin sebebi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi önemli teknik işler.

ETKİLENECEK İLÇELER:

Bingöl'ün birçok ilçesi bu kesintiden etkilenecek. Karlıova, Yayladere, Genç ve Merkez gibi önemli ilçeler, kesintiden nasibini alacak.

KESİNTİ PLANI:

Kesinti, belirli saat aralıklarında farklı ilçelerde gerçekleştirilecek. İşte kesinti planı:

Karlıova: 09:00- 16:30 arası, çeşitli bölgelerde işletme bakım çalışması yapılacak.

Yayladere: 09:00- 11:00 arası, işletme bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Genç: 09:00- 16:00 arası, işletme bakım çalışmaları yapılacak.

Merkez: 09:30- 16:00 arası, işletme bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisi, Bingöl'deki yaşamı olumsuz etkileyecek. Özellikle işletmeler, evler ve kamu hizmetleri bu kesintiden doğrudan etkilenecek.