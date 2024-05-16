Hatay'da 18 Mayıs 2024 tarihinde elektrik verilemeyecek yerler belli oldu

Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde, Altınkaya Mahallesi ile Karsu ve Kazancık Mahallelerinde, 18 Mayıs 2024 tarihinde planlanan bir tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saatleri 10:30 ile 17:00 arasında olacak. Bu süre zarfında belirtilen mahallelerde elektrik enerjisi kesilecek.

Hatay’ın Antakya İlçesi Saçaklı Mahallesi, Saçaklı 6, Saçaklı 4 ve Saçaklı Sokaklarına 10:30-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Çevre Yolu, Eski Hasanlı Yolu, Şeyh Hasan Yolu, Asi 9, Kıbrıs ve 1007 Sokaklarına 9:00-17:00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Antakya İlçesi Anayazı Mahallesi, Atatürk 54, 1031 ve E5 Karayolu Sokaklarına 9:00-13:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi, 100.Yıl, Madımak 1, Mezarlık, Okçu, Selim, Seçkin, Zübeyde, Çilek, İnal, Demirbilek, Hadduroğlu, Behice, Yağmur 2, İrfan, İlhan Çetinkaya, Bulut, Şişli, Bayırlı, Zeytin, Selvi 1, Havuz 1, Sultan, 1018, 1034., Okçu 1 ve Seçkin 1 Sokaklarına 10:00-14:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Antakya İlçesi Anayazı Mahallesi, Atatürk 54, 1031 ve E5 Karayolu Sokaklarına 9:00-13:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Arsuz İlçesi Karahüseyinli Mahallesi 10042, Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 818, 827, 10033, 10030, 10032 Sokaklarına 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Tatarlı Mahallesi ve Kale Mahallesi Sokaklarına 9:30-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Belen İlçesi Atik Mahallesi Tepe Sokaklarına 9:00-14:00 saatleri arasında 3.ŞAHIS çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi 745, 747, Kandilli, 748, 742, Dallı, Şengül, 746, Çamlı, Şht. Mahmut Açıl, 19, 749, Emre, Ekakon, 20 Sokaklarına 10:00-17:30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Defne İlçesi Yeşilpınar Mahallesi ve Samankaya Mahallesine 9:00-13:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın İskenderun İlçesi Cırtıman Mahallesi Sokaklarına 10:00-17:30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın İskenderun İlçesi Barıştepe Mahallesi, Buluttepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Muradiye Mahallesi, YıldırımTepe Mahallesi Sokaklarına 9:00-17:30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi 15 Kaım, Akbez, Aktepe, Ardıçlı, Arpalıuşağı, Aşağıkarafakılı, Bademli, Bintaş, Çay, Çınarbaşı, Dedemli, DervişPaşa, Eğribucak, Gazeluşağı, Girne, Gülpınar, Hacılar, Haydarlar, Koruhüyük, Sapanözü, Söğüt, Sugediği, Tepebaşı, Tiyek, Yeni, Yeniyapan, Yoluklar, Yukarıbucak ve Yukarıkarafakılı Mahallelerine 10:00-15:00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Güngör, Gül, Mimar Sinan 1, İbrahim Karaoğlanoğlu, Güler, Cengiz Topel, İnönü, Bahçeli, Ulubatlı Hasan, Poyraz, Cami, Kocayusuf, Atatürk, Gök, Sakman, Fatih, Saralar, Coştu, Sokak, Fevziçakmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sümbül, Zafer, 201, Oğuzhan, Gökçe, Güleroğlu, Metin Yayan 3, Tatar, Metin Yayan 2, Cengiz Han 1, Bahtiyar, Atatürk, Sökmen, Metin Yayan 1, Sultan Süleyman, Fatih, Akşemsettin, Molla, Jandarma, Bahçeli, Timoçin, Kırar, Sırmalı, Timur, Eyüp Sultan, Barbaros, Hulusi Sayın Paşa, Tokdemir, Kazım Karabekir, 214, Metin Yayan, Dr.Hatipoğlu, Duran Baytar, 203, 205, Sami Oytun, Biçer, Sancak, İnönü, Çimer Cengiz Han, Atilla Dinçer, Alperen, 208, Sakman, Yavuz, Yaşar Doğu, Sokak, Gökçeoğlu Mahallesi, Çullar, 1.Murat, Atatürk, Atatürk 4, Tarar, Gürler, Şht. Mehmet Kurşun Geçmez, Yavuz, Mevlâna, Muhsin Yazıcıoğlu, Kazım Karabekir ve Vali Muammer Paşa, Sokaklarına 9:30-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Hatay’ın Samandağ İlçesi Meydan Mahallesi, Uludağ, Set Yolu ve Set Yolu Sokaklarına 9:00-11:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.